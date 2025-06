Aparecida de Goiânia está com mais de 1 mil vagas abertas; veja como se candidatar

Candidaturas podem ser feitas tanto de maneira presencial quanto de forma online

Gabriella Pinheiro - 16 de junho de 2025

O Sistema Municipal de Emprego (SIME) da Prefeitura de Aparecida de Goiânia está disponibilizando 1.058 vagas de emprego para diversas áreas e cargos.

As oportunidades estão sendo ofertadas por empresas locais que utilizam o sistema, gerido pela Secretaria do Trabalho, para divulgar as funções e encontrar profissionais.

As candidaturas podem ser feitas por meio das unidades do SAC (sem agendamento), no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Também é possível se candidatar nas unidades do Vapt-Vupt (com agendamento) do Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping. Os horários vão de segunda a sexta, das 08h às 17h, e, no caso do Buriti Shopping, aos sábados das 08h às 13h.

É necessário apresentar documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Há oportunidades para Auxiliar de Logística (223), Costureira em Geral (200), Auxiliar de Produção (90), Auxiliar de Transporte (70), Auxiliar de Depósito (45), Movimentador de Mercadoria (40), Ajudante de Carga e Descarga (30), Vendedor Externo (30), Auxiliar de Armazém (27), Ajudante de Motorista (24), Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) (22) e Encarregado de Eletricista (20).

Vale destacar que o trabalhador também pode se candidatar, de forma online, diretamente pelo site https://webio.aparecida.go.gov.br/.

