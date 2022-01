Benefício criado pelo Governo Federal para atender famílias de baixa renda, o Auxílio Brasil começou a ser pago em janeiro e o cartão de pagamento já está sendo enviado aos beneficiários do programa.

Recebe o Auxílio Brasil? Veja quando o cartão de pagamento chegará na sua casa

De acordo com o Ministério da Cidadania, o cartão será enviado pelos Correios e entregue no endereço que está registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) do beneficiário.

Para não ser surpreendido, é necessário manter o cadastro atualizado dentro da plataforma para garantir que o cartão chegue ao endereço correto sem nenhum problema.

Apesar de já estar sendo enviado, não há uma data limite específica para que ele seja entregue nas residências dos beneficiários. Portanto, é preciso ficar sempre atento para não perder a entrega.

O cartão está sendo gerado automaticamente pelo Ministério da Cidadania em nome do beneficiário. Personalizado com as cores do Brasil, ele traz a nova logo do programa.

Aqueles que estavam inscritos no Bolsa Família foram automaticamente transferidos para o novo benefício, entretanto, as 14,5 milhões de famílias ainda não possuem um prazo para receber o novo cartão.

Assim sendo, o antigo cartão do Bolsa Família ainda está valendo normalmente para o recebimento do benefício. Portanto, não é necessário ficar preocupado neste primeiro momento.

O pagamento será realizado com um valor médio de R$ 407,54. O dinheiro está sendo depositado de acordo com o último algarismo do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira:

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil – Mês de Janeiro

18 de janeiro: NIS 1

19 de janeiro: NIS 2

20 de janeiro: NIS 3

21 de janeiro: NIS 4

24 de janeiro: NIS 5

25 de janeiro: NIS 6

26 de janeiro: NIS 7

27 de janeiro: NIS 8

28 de janeiro: NIS 9

31 de janeiro: NIS 0

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!