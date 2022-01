Semanas após deixar o filho brincar com o celular, mãe recebe em casa surpresa inesperada: “não acreditei”

Uma mãe norte-americana recebeu uma enorme surpresa inesperada semanas depois de deixar o filho brincando com o celular.

A genitora contou ao portal News 12 que a família estava de mudança e que, enquanto os pais cuidava das bagunças, o filho ficou entretido com o aparelho telefônico.

Ela só não imaginava que o garotinho de quase dois anos pudesse entrar no aplicativo da Walmart, clicar na sacola virtual e comprar todos os móveis que a mulher havia gostado.

A mãe explicou que foram mais de US$ 2 mil, aproximadamente R$ 10.866 em móveis que ela havia pré selecionado para a nova residência.

No entanto, ela alegou que, apesar de bastante consumista, não estava planejando comprar todos e que escolheria os mais necessários.

Além do mais, o que mais facilitou a conclusão da compra foi que os dados dos cartões de crédito da estadunidense já são todos cadastrados no celular.

Segundo a mulher, ela já teria o costume de adquirir produtos online, através dos aplicativos.

Para a sorte da família, a loja disse que não poderia cancelar o envio, mas reembolsaria os produtos que ela desejasse devolver.

Em tempo

A genitora explicou que o filho nasceu durante a pandemia, há menos de dois anos e, por isso, é bem familiarizado com a tecnologia.

“Nós vimos ele com o celular na mão e dissemos ‘ah, não’”, relembrou a mulher.

“Ele gosta de celulares porque todo mundo está no virtual. Todos estão ocupados com seus celulares, os irmãos dele sempre com os seus aparelhos, e eu não sei. Eu acho que ele precisa de um”, brincou a mãe.