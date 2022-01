Sequestros de motoristas de aplicativo em Anápolis entram na mira das autoridades

A Polícia Civil (PC) já começou as investigações de dois casos de sequestro-relâmpago de motoristas de aplicativo, ocorridos nesta semana em Anápolis.

O primeiro ocorreu na noite do último domingo (23), quando um condutor de 29 anos foi surpreendido por dois passageiros, que o fizeram de refém e o colocaram dentro do porta-malas do veículo.

Um terceiro membro do grupo ainda estaria acompanhando e dando suporte aos criminosos, em outro carro. O trio levou R$ 200 do motorista, que foi abandonado junto com o próprio veículo no bairro Jardim dos Ipês.

Já o caso mais recente se deu na madrugada desta terça-feira (25). Um condutor de 22 anos foi acionado para transportar três homens em Anápolis, que iam rumo a Goiânia.

Ainda na cidade de origem, os criminosos deram voz de assalto e renderam a vítima. Assim como no caso anterior, o motorista foi colocado no porta-malas do carro.

Ao chegarem na capital, o grupo abandonou o motorista em um posto de gasolina do setor Jardim Guanabara, logo no primeiro acesso ao município e levaram o veículo, que está registrado no nome de uma mulher.

Ao Portal 6, a PC explicou que o caso corre em sigilo e só poderá fornecer mais detalhes à imprensa após a investigação ser concluída.

Já o Polícia Militar (PM) informou que deve trabalhar junto a outras forças de segurança para auxiliar na identificação de suspeitos.

Como forma de orientação aos motoristas de aplicativo, o comandante do 3º CRPM, coronel Paulo Roberto, apontou que é importante se manter atento a sinais de perigo, até mesmo dispensando corridas se houver insegurança.

Em entrevista ao Portal 6, o oficial disse que é importante que se tenha um sistema de alerta com colegas de profissão, familiares e pessoas conhecidas, para que eles acionem a PM em casos de dúvida quanto à própria segurança do condutor.