A partir do momento em que começamos a conhecer alguém, um questionamento surge quase que automaticamente. Como saber se está está rolando uma química entre você e o crush?

Com a finalidade de lhe ajudar, preparamos uma lista com alguns sinais que expressam que vocês podem estar no caminho certo e que existe a chance do santo bater.

Desta forma, fique atento aos sinais que o crush dá para não ficar com essa dúvida na cabeça.

6 sinais que revelam que está rolando uma química entre você e o crush

1. Você fica confortável quando está com ele

Não são todas as pessoas que conseguem nos deixar confortáveis, contudo, se você sente-se assim com o crush, é um sinal que a química entre vocês existe.

2. Vocês mantém contato físico um com o outro

Outro sinal bastante perceptível de química entre duas pessoas é que vira e mexe elas estão tendo contato físico um com o outro.

Assim sendo, caso o crush goste de passar a mão no seu rosto, tocar os ombros, dentre outros, é um excelente sinal.

3. Você fica nervoso quando está com ele

Neste caso, existe o nervosismo pelo medo de algo dar errado. Desta forma, é comum que possamos ter uma carga emocional maior do que a que estamos acostumados.

Portanto, se os sentimentos se confundem no momento, não é algo ruim, só que vocês dois realmente possuem química.

4. Você começa a ficar desastrado

É comum ficar desajeitado perto do crush quando a química existe. Eventualmente as palavras podem sair erradas, os ombros encolherem, mas não se assuste.

5. Vocês gostam de fazer o outro sorrir

Outro indício de que rola química entre vocês é que ambos sempre estão tentando fazer o outro sorrir, caso isso ocorra é provável que vocês possuem química.

6. Vocês começam a ter características do outro

Por fim, algo que é sutil, mas que diz muito sobre a relação.

Se vocês começam a adotar alguma característica do outro, seja no modo de falar, alguma expressão, ou então coisas menos sutis, como gostos musicais ou para filmes, é um bom sinal.

