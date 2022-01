Genro cuida do sogro até a hora da morte e mensagem tocante de carinho viraliza: “muito emocionante”

A história emocionante de um genro, de 75 anos, que dedicou os últimos meses para cuidar do sogro idoso, de 89, viralizou nas redes sociais e comoveu os internautas.

Antônio Zorzal é casado com Mathilde Pinto, filha de Pedro Pinto, que acabou não resistindo e foi a óbito no início deste mês de janeiro.

O genro e a esposa moram no Espírito Santo e, após Pedro sofrer um AVC há quatro meses atrás, decidiram acolher o idoso debilitado na casa do casal.

Durante esse período, Antônio esteve ao lado do parente por todo o tempo. Dava banhos, trocava as fraldas, dava comida e até assistiam vídeos no Youtube juntos.

Os outros quatro filhos de Pedro até tentaram se juntar para auxiliar nos cuidados, mas o pai insistia que fosse apenas Antônio, o protetor.

Joviana Venturini, irmã de Mathilde, fez uma publicação no Instagram contando parte da história emocionante dos familiares e o post acabou viralizando.

Diversos comentários foram realizados como: “lindo!!! Parabéns para Antônio, por sua compaixão, generosidade e doação”, “que lindos! olha um exemplo, me emocionei muito!”, “Sr Antônio , estou sem palavras! E nem precisa vendo essas imagens”.

Veja: