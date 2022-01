Natália chora, passa mal e fala em desistir após beijo de Lucas e Eslovênia

A festa do líder Douglas Silva, agitou a casa do BBB 22 (Globo) nesta madrugada de quinta-feira (27). O beijo de Eslovênia, 25, e Lucas, 31, aconteceu após expectativas dos participantes e do público. No entanto, não agradou Natália, 22, que não conseguiu ficar na festa.

Antes de passar mal e precisar ser amparada pelos colegas de confinamento, Natália disse para Jessilane que iria dormir para não arrumar confusão. Ela acabou voltando para a pista de dança e ficou até não conseguir segurar às lágrimas.

Enquanto chorava, a participante do Pipoca entrou na casa e disse que gostaria de apertar o botão de desistência para deixar o programa. Maria segurou a sister e tentou acalmá-la. Naiara Azevedo, Jade, Douglas, Lina, Tiago Abravanel e outros brothers tentaram amenizar os ânimos de Natália, que bateu portas e jogou sua garrafa de água no chão.

Sob efeito de bebida alcoólica, a modelo disse que não se sentia amada e estava sozinha. Lina negou e afirmou que ela tinha pessoas que gostavam muito dela. Naiara opinou dizendo que não “dava conta de ver mulher chorando por causa de macho” e levou uma chamada de atenção de Lina. “Não é sobre você”.

Natália chegou a vomitar e teve que ser levada ao banheiro por Jessi. Ela também disse em certo momento que o beijo de Lucas e Eslovênia foi um “gatilho”.

Na tarde desta quarta (26), Lucas e Natália ficaram agarrados na piscina. Na ocasião o participante falou que a sister era o seu porto seguro no programa. Mas em sua conversa com Eslovênia –que já tinha sido apontada como affair de Rodrigo, 36, e Eliezer, 32– ele disse que Natália era apenas uma amiga.

Bem próximos, Natália e Lucas tiveram momentos juntos durante a primeira festa da edição, no último sábado (22). Após a investida em Rodrigo não dar certo, Natália se aproximou de Lucas e os dois dançaram colados.

REPERCUSSÃO

Na internet os telespectadores dividiram opinião sobre os acontecimentos envolvendo Natália, Lucas e Eslovênia. “Pior que parecia mesmo que o Lucas estava querendo alguma coisa com a Natália, aquela cena na piscina hoje a tarde foi o auge”, escreveu um internauta.

“Natália tá mal e com razão porque hoje na piscina ela e Lucas ficaram agarrados e a pressão do confinamento mais carência que aflora, ela acabou confundindo o afeto dele, que o mesmo deveria ter sido claro”, apontou outro usuário do Twitter. “A Natália não é louca, homem que é escroto”, disse outra pessoa.

Teve também quem defendeu o brother. “Na moral, o Lucas não tem culpa nenhuma das inseguranças da Natália, em nenhum momento ele disse pra ela que eles ficariam juntos, brincar na piscina ali todo mundo brinca. Parem de querer forçar que ele tá errado”, disse um telespectador.

“Oxi a Natália tava na piscina com o Lucas e achou que aquilo era casamento? Que exagero. Tá querendo atenção. Desculpe”, escreveu uma internauta. “Isso é cachaça e paranoia da cabeça dela [Natália]. Eslô e Lucas são livres e sem compromisso com ninguém”, argumentou.