Homem tenta invadir creche de Anápolis com faca para matar a esposa e polícia é chamada às pressas

Armado com uma faca, um homem de 35 anos tentou invadir o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Manuel Bandeira, no Jardim dos Ipês, bairro do extremo Norte de Anápolis, na manhã desta sexta-feira (28). O objetivo seria matar a esposa, uma mulher de 25 anos.

Apavorada com as agressões do marido, que estariam se repetindo desde o último domingo (23), a vítima se aproveitou de um descuido dele para fugir de dentro do carro onde estavam juntos e se protegeu no CMEI, onde a filha estuda.

A situação chegou ao extremo nesta sexta-feira. O acusado já teria acordado agredindo a mulher com socos, chutes e puxões de cabelo, além de ameaçá-la, e à família dela, de morte.

Após ingerir drogas, o que faria, inclusive, na frente dos filhos, ele teria seguido com ela e as até o CMEI. Já na porta, uma senhora que passava pela calçada teria visto a vítima chorando e perguntado a razão. Furioso, o homem teria saído do carro para agredir a desconhecida.

Ao observar que o marido se afastou do carro, ela desceu e correu para o CMEI e conversou com a diretora da unidade, que, prontamente, acionou a Polícia Militar (PM).

A PM constatou diversas lesões no corpo da mulher e saiu em busca do acusado, que foi encontrado no Jardim das Américas III Etapa, também na região Norte de Anápolis.

Preso, foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) onde foi ouvido. Ele deve responder pelos crimes de injúria, violência psicológica e lesão corporal contra mulher.