Tradicional bairro de Anápolis entra na mira e se torna nova aposta da construção civil

Região integrará outros setores e vem sendo observada pelo mercado

Davi Galvão - 14 de julho de 2024

Local onde será construído o viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Divulgação)

Para quem conhecia o bairro Residencial Cerejeiras, localizado na região Leste de Anápolis, é possível notar como o local se transformou ao longo dos últimos meses, devido ao interesse crescente do mercado imobiliário se voltando para lá.

O que antes era uma imensidão de lotes vazios e espaços abertos, ganhou uma nova faceta, com diversas casas, residenciais e novos projetos a caminho. Tudo isso graças, principalmente, às obras do viaduto que ligará a região com o Recanto do Sol.

Ao menos, é o que explica o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Anápolis (Sinduscon), Luiz Antônio Rosa, durante o último balanço trimestral da construção civil da cidade.

“A união do Cerejeiras com o viaduto do Recanto do Sol implica em uma enorme valorização no futuro. A união desses setores vai solucionar esse problema de isolamento que as regiões tinham, tudo isso justifica essa especulação”, disse ao Portal 6.

Ainda, com o trânsito na região, os residentes do Cerejeiras podem esperar melhorias que irão acompanhar o progresso, garante o profissional.

Promessa antiga

O viaduto do Recanto do Sol é uma antiga promessa do governo Roberto Naves (Republicanos), lançada em 2019, com o processo passando por diversos embates entre a Administração Municipal e a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo trecho.

Em entrevista ao Portal 6, realizada em maio deste ano, a Secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro Dias, confirmou que a previsão é que a obra seja finalizada ainda em 2024.