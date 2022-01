Mansão alugada por Virgínia e Zé Felipe em Goiânia é luxuosa e cheia de detalhes; veja as fotos

Enquanto não se mudam para a nova casa, Virgínia e Zé Felipe alugaram uma mansão temporária bastante luxuosa e cheia de detalhes em Goiânia.

Avaliada em R$ 19,5 milhões, o imóvel fica de frente para um fundo de vale com lagos. A área total é de 1.027 m2. As informações são do colunista Léo Dias, do Metrópoles.

A mansão possui sete suítes, além de uma sala íntima de TV e uma copa com roupeiros no piso superior. O quarto do casal possui uma vista exuberante para a região de mata.

No térreo há um escritório, além de PUB, duas suítes, brinquedoteca e uma varanda de 143 m2. O piso é todo revestido com mármore.

Para os dias de festa, a mansão possui um estacionamento no subsolo com 04 garagens cobertas, com 08 vagas, além de um pátio imenso descoberto.

Veja as fotos: