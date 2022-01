Minha solidariedade aos vigias do município e mais uma reflexão necessária

Hoje recebi dezenas de mensagens de servidores anapolinos, que tiveram o adicional de periculosidade retirados de seu ordenado. Na prática, uma diminuição de mais de 20% dos ganhos. Lamentaram revoltados que vão passar fome, atrasar o aluguel e que ficarão em reais dificuldades.

A razão? Não é o foco desse texto, mas é uma celeuma jurídica e burocrática sobre o entendimento da função de vigia, vigilante porteiro. Fazem ou não jus ao benefício. Por ora, a crítica que tenho é quanto à falta de comunicação dos responsáveis que tiraram esses valores. Se há fundamentos legais, que cumpram a lei, mas comuniquem com antecedência.

Há um mês já tivemos duas leis amargas aprovadas aqui na cidade, que foi o aumento da Planta Genérica de Valores do IPTU e a criação de quase 400 cargos comissionados, que também careceram de discussão e comunicação. Isso impacta na vida de milhares, mas não justifica por si só o desastre que descrevo a seguir.

O número de famílias brasileiras com dívidas, segue aumentando. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Conferência Nacional do Comércio , encerramos dezembro de 2021 com novo recorde. 74,5% das famílias endividadas! Significa que três a cada quatro brasileiros estão endividados.

Isso é muito sério, porque dívidas é uma forma cruel de aprisionamento, que rouba nossa energia, saúde e tempo. O assunto finanças, gestão do orçamento familiar não é ensinado como deveria ser, e eu estou convencido de que essa é uma das bandeiras que irá nos libertar. Seja de nós mesmos, seja da dependência de terceiros, incluindo governos.

Próxima semana, através da Escola Legislativa na Câmara Municipal, iniciaremos ações concretas com essa intenção e estenderemos a quem tiver interesse na cidade. A ideia é termos planejamento financeiro, zerar as dívidas, construir uma reserva de emergência, atitudes para ganhar mais, gastar bem, investir melhor e empreender.

Isso é para qualquer pessoa independente da sua situação financeira. Não dêem ouvidos aos pessimistas. Não esperem atingir as metas para sentir orgulho de si mesmo. A vitória está no processo de construção, e o resultado final será a sua liberdade.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.