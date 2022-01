Quem é que não fica feliz ao descobrir que possui dinheiro com o qual não contava? Existem milhões de brasileiros que podem ter dinheiro esquecido no banco e não sabem.

Para ajudar na procura, o Banco Central (BC) lançou uma nova ferramenta de consulta que irá mostrar se há recursos a receber dos bancos remanescentes de contas antigas encerradas ou de cobranças indevidas de tarifas.

Chamado de “Registrato”, o sistema foi lançado recentemente e por conta do alto número de acessos pode apresentar instabilidade.

No total, o BC estima que há R$ 8 bilhões parados, mas neste primeiro momento “apenas” R$ 3,9 bilhões estarão disponíveis para mais de 28 milhões de pessoas e empresas.

Você pode ter dinheiro esquecido no banco e não sabe; veja como consultar para receber

Em primeiro lugar, o usuário deve acessar o site do Banco Central e entrar na aba “Minha Vida Financeira” e logo após clicar na subseção “Valores a Receber“.

Ao final da página, aparecerá um item chamado “consulta ao relatório valores a receber”. Depois é só clicar em “iniciar consulta” e inserir o CPF e o código de confirmação que aparecer na tela.

O sistema informará se você tem dinheiro a receber. Caso a resposta seja negativa, o processo se encerra ali mesmo.

Entretanto, se a resposta for positiva, você deverá se cadastrar no sistema para ter direito aos valores. O registro pode ser feito tanto pelo site do Banco Central quanto pelo site Gov.br, plataforma do Governo Federal.

Logo após é necessário informar o CPF, data de nascimento, primeiro nome da mãe e o banco no qual possui conta. Então é gerada uma frase de segurança que deverá ser validada no banco onde é usuário, acessando-o pelo site.

No site haverá uma aba “Registrato”. Ao acessá-la, o banco irá pedir a frase de segurança e a chave de segurança geral. Após realizar estes passos, o usuário deverá retornar ao site do BC para finalizar o cadastro.

Posteriormente ao registro, o utilizador deverá clicar na aba “valores a receber”. Caso o cliente encontre um aviso escrito “Solicite Aqui”, o banco irá devolver o dinheiro em até 12 dias por PIX, TED ou DOC.

Entretanto, caso o aviso seja “Solicitar via instituição”, ele deverá entrar em contato diretamente com o banco, pois o mesmo não aderiu ao termo do Banco Central.