Se você usa muito WhatsApp precisa conhecer esses truques. Aliás, eles até viralizaram em um vídeo do TikTok, tendo milhares de visualizações. A verdade é que o mensageiro sempre busca saídas para melhorar o seu uso e desempenho. Por isso, veja agora 2 segredos que muita gente que usa o WhatsApp não conhece.

2 segredos que a maioria das pessoas que usam o WhatsApp não conhecem são revelados:

1. Salvar mensagens

O primeiro truque é para quem busca salvar as mensagens como favoritas. Para isso, basta abrir o WhatsApp e depois ir para um bate-papo. Assim, se você mantiver o dedo pressionado em uma mensagem específica, terá a opção de marcar com estrela.

Em seguida, vá em suas configurações e procure por mensagens com estrela. Assim, é lá onde todas as suas mensagens favoritas serão armazenadas.

2. Fixar os chats

O outro truque é fixar os chats. Basicamente, é uma maneira fácil de priorizar suas pessoas favoritas no WhatsApp. Assim, é possível fixar vários bate-papos para que eles fiquem no topo do seu feed de conversa principal.

Para isso, entre na sua lista de bate-papo e deslize para a direita em uma conversa. Depois disso, você pode tocar em Pin e esse bate-papo específico ficará no topo do feed. Além disso, se você mudar de ideia mais tarde, poderá desafixar a qualquer momento.

Outros truques do WhatsApp:

Mas é claro que não íamos te deixar apenas com esses dois truques. Por isso, trouxemos mais alguns.

Por exemplo, o texto em negrito, que é uma ótima maneira de enfatizar uma palavra ou frase. No geral, tudo que você precisa fazer é colocar um asterisco em cada lado da palavra ou frase que você está tentando encorajar, assim: *texto vai aqui*.

Da mesma forma, também é possível colocar itálico nas mensagens usando underline. assim: _texto vai aqui_.

Ademais, ainda tem como deixar o seu texto tachado. Para isso, basta usar um til (que é aquele símbolo de linha ondulada) em cada lado da sua mensagem, assim: ~ ̶t̶e̶x̶t̶o̶ ̶v̶a̶i̶ ̶a̶q̶u̶i̶~.

