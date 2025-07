Onde assistir Athletico Paranaense x Goiás pela Série B neste sábado (12)

Bola rola a partir das 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Augusto Araújo - 11 de julho de 2025

Goiás vai até Curitiba (PR) para enfrentar o Athletico Paranaense. (Foto: Reprodução/Instagram)

Buscando se manter vivo na briga pela liderança da Série B, o Goiás volta a campo neste sábado (12) para enfrentar o Athletico Paranaense, em partida válida pela 16ª rodada da competição.

A bola rola a partir das 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Vitor Hugo Ribeiro de Souza (PR) comandará a equipe de arbitragem.

O Furacão vem embalado após voltar a ganhar na última rodada. Jogando na Arena da Amazônia, em Manaus, venceu o Amazonas por 1 a 0.

Alan Kardec foi o responsável pelo gol solitário do confronto, aos 19 minutos da primeira etapa.

Com isso, o Athletico se encontra na 6ª colocação da Série B, com 23 pontos, e promete um duelo de alto nível com o Esmeraldino. Já a Onça-Pintada está na lanterna, com apenas 14 pontos.

Tropeço em casa

Já o Alviderde decepcionou os torcedores que foram ao Estádio da Serrinha na última terça-feira (08). Isso porque o time empatou com o Criciúma por 1 a 1.

Para piorar, os visitantes saíram na frente logo aos 3 minutos, graças a um gol de Matheus Trindade.

O Goiás chegou a empatar com Jajá, no comecinho da segunda etapa. Porém, não conseguiu sair da igualdade e o jogo terminou empatado.

Dessa forma, o Esmeraldino se manteve na vice-liderança da Série B com 30 pontos. Além disso, viu o Coritiba abrir três pontos de vantagem na liderança. Vale destacar que o Coxa possui uma partida a mais.

Por fim, o Criciúma ocupa o 15º lugar da tabela, com 17 pontos em 15 jogos.

Onde assistir Athletico Paranaense x Goiás pela Série B neste sábado (12)

A ESPN fará a transmissão do confronto pela rede de TV por assinatura, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias sociais.

