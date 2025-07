Verdadeira identidade de homem que ganhou na loteria vem à tona e chama atenção

Valor do prêmio ultrapassou R$ 900 mil e internautas ficaram incrédulos com o desfecho da história

Gabriella Licia - 12 de julho de 2025

Ele tirou a sorte grande na loteria. (Foto: Reprodução)

Nos Estados Unidos, a loteria surpreendeu mais uma vez e, desta vez, com uma boa dose de polêmica. James Farthing, de 50 anos, ganhou o equivalente a R$ 905 milhões no Powerball, se tornando o maior premiado da história do estado de Kentucky. Mas o que deveria ser o início de uma nova vida virou notícia pelos motivos errados.

James passou mais de 30 anos atrás das grades, acumulando passagens por 25 instituições prisionais.

A ficha criminal? Extensa e alarmante: agressões, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, suborno, venda de substâncias controladas, tentativa de fuga e até envolvimento da própria mãe em um esquema criminoso. Um histórico tão pesado que as autoridades o classificam como “reincidente em crime grave”.

Mesmo com o passado conturbado, a sorte bateu à porta. Após receber o prêmio milionário, James embarcou com a namorada, Jacqueline Fightmaster, de 42 anos, para comemorar em um resort de luxo na Flórida.

No entanto, a viagem terminou com os dois detidos, após se envolverem em uma confusão com um policial no TradeWinds Resort.

O episódio reacendeu o interesse da imprensa sobre a trajetória de James e expôs uma possível nova infração. Como estava em liberdade condicional, ele não poderia ter viajado para outro estado sem autorização, o que pode representar uma violação das regras impostas pela justiça.

A história chamou a atenção não só pela fortuna recebida, mas pela combinação improvável entre o “sonho americano” e um histórico criminoso que soma três décadas.

Veja abaixo quais são os números mais promissores para apostar na loteria em julho:

Números quentes de 2025 (mais sorteados até agora):

13 – 22 – 36 – 9 – 47 – 3

Outros números com boa frequência recente:

7 – 11 – 25 – 30 – 33 – 44

Sugestão de combinação para julho (mistura equilibrada):

13 – 22 – 36 – 7 – 14 – 29

Dica extra:

Na numerologia, números como 3, 7, 9 e 33 são considerados energéticos e ligados à intuição, realização e criatividade. Vale incluí-los se quiser montar um jogo mais “espiritualizado”.

Lembre-se: a sorte é imprevisível, mas não custa tentar com boas energias. Faça sua fezinha com responsabilidade e, quem sabe, o prêmio dos sonhos está logo ali. Boa sorte!

