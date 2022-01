Criança de 8 anos é atacada por tubarão em Fernando de Noronha

Uma menina de oito anos foi atacada por um tubarão na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, na manhã de sexta-feira (28). A criança sofreu uma mordida na perna direita, conforme a administração do arquipélago.

A vítima foi socorrida com a ajuda de técnicos do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). O órgão, vinculado ao governo federal, administra o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que abriga a praia.

Inicialmente, a menina foi levada para o Hospital São Lucas, que é responsável pelo atendimento médico da população local e dos turistas que visitam o arquipélago. Segundo a administração de Fernando de Noronha, a vítima deu entrada na instituição em estado grave.

“Foram realizados todos os procedimentos necessários, incluindo transfusão sanguínea, para garantir a estabilidade da paciente”, afirma a administração local.

Ainda na sexta-feira, depois de receber os primeiros cuidados, a criança foi transferida por uma equipe de salvamento aéreo para o Hospital Português, em Recife.

O hospital informou que só divulgará informações sobre o estado de saúde da paciente se a família der autorização. Isso não havia ocorrido até a publicação desta reportagem.

Após o ataque sofrido pela menina, a Praia do Sueste foi interditada pelo ICMBio na sexta-feira. A área permanecerá fechada até o fim das investigações sobre o caso, diz o órgão.

A criança é natural do estado de São Paulo e visitava Fernando de Noronha com a família. O ICMBio relata que prestou apoio e se solidariza com a vítima e seus familiares.

“Destaca-se que ataques desse tipo são raros, havendo regramento quanto aos horários e locais permitidos para utilização da praia”, afirma o instituto.

Outros ataques de tubarões já foram registrados em Fernando de Noronha. Um dos episódios ocorreu em dezembro de 2015, quando um turista perdeu o antebraço direito. Um ano depois, em dezembro de 2016, outro banhista teve ferimentos após contato com um tubarão.