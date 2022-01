Conselho Tutelar de Anápolis confirma caso de abandono de crianças e a história é de partir o coração

O Conselho Tutelar de Anápolis confirmou a procedência de uma denúncia gravíssima, registrada em um bairro da região Sudeste da cidade.

A suspeita era de que dois irmãos, de 12 e 04 anos, estavam sendo deixados sozinhos em casa por dias, muitas vezes sem nem comida para se alimentar.

Infelizmente, o cenário se provou verdadeiro após uma visita dos agentes do órgão nas últimas semanas, conforme explicado ao Portal 6 pela conselheira responsável pelo caso, Valdirene Ribeiro.

Segundo ela, no momento da chegada, as crianças estavam abandonadas desde o dia anterior. Os pais chegaram a ser contatados, mas as respostas não foram nada esperançosas.

Isso porque, depois da separação, a mãe foi morar em Goiânia e não mostrou interesse em manter a guarda dos meninos. O pai, por outro lado, relatou trabalhar fora e não ter condições de pagar alguém para cuidar dos pequenos.

Ele teria chegado até a afirmar que “a situação não mudaria”.

A grande salvação das crianças acabava sendo a avó materna, que se compadecia da situação e, sempre que possível, preparava comida e passava para ver como eles estavam, mesmo contra a vontade do pai.

Diante da situação, o Conselho Tutelar transferiu a guarda temporária dos menores para uma tia, que mora junto da avó, e registrou ocorrência na Polícia Civil contra o genitor, por abandono de incapaz.

Nesse meio-tempo, a mãe apareceu e demonstrou interesse em ficar com as crianças. Porém, para que a mudança se concretize, o órgão de Goiânia deverá fazer uma inspeção na residência dela, a fim de garantir a segurança e amparo dos pequenos.

Realidade

Em conversa com o Portal 6, Valdirene lembrou que não é fácil até mesmo para um conselheiro tutelar ter de lidar com esse tipo de realidade.

“Nós já tentamos ir com a cabeça preparada para tudo, né? Até porque cerca de 80% das denúncias acabam se confirmando”, disse.

“Mas não é fácil. Mesmo sabendo mais ou menos o que esperar, ainda é muito triste encontrar crianças sozinhas, passando mal de fome ao ponto de sentir dor no estômago. Não é fácil”, desabafou.

Denúncias como essa que chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar podem ser feitas pelo telefone 0800 646 1114 ou pelo Disque 1oo, do Ministério dos Direitos Humanos.