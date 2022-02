Mulher tem crise de ciúme e se vinga cruelmente de menininha de 12 anos: “absurdo”

Uma mulher mexicana acabou sendo presa após decidir se ‘vingar’ de uma menininha, de 12 anos, por ter ‘olhado’ para o marido dela.

De acordo com o portal Heraldo del México, a mulher chegou a agredir fisicamente a adolescente no momento do surto de ciúmes.

A imprensa local ainda reforçou que nem mesmo o marido da criminosa tentou a impedir.

Depois da violência totalmente inexplicável, a Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) regional foi notificada e informou que o mandato de prisão contra a agressora seria confeccionado.

E assim foi feito, ela foi presa por lesão corporal e responderá pelo crime judicialmente.

Não foram publicadas maiores informações sobre o estado físico e mental da vítima.

Na internet, várias pessoas comentaram sobre o ato com bastante revolta: “absurdo”, disse uma.