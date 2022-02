Quem não gosta de encontrar dinheiro com o qual não contava? Existem alguns benefícios com dinheiro disponível e que você pode ter direito, mas não sabe.

Assim sendo, preparamos uma lista com quatro destes benefícios para você conferir se está apto a receber.

4 benefícios com dinheiro disponível que você pode ter direito e não sabe

1. Saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Em primeiro lugar está o benefício do saque-aniversário do FGTS. Ele é pago ao trabalhador no mês do aniversário. Entretanto, é necessário manifestar interesse que deseja recebê-lo.

Antes de mais nada é necessário verificar o saldo das contas no próprio aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa. Logo depois de informar os dados selecionados, o trabalhador deve solicitar o resgate do saque-aniversário.

Todavia, caso não queira solicitar pelo aplicativo, é possível ir a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) e requerer.

2. Resgate do PIS/Pasep

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são contribuições pagas pelos trabalhadores da iniciativa pública e privada.

Para ter acesso ao benefício, é necessário ter trabalhado ao menos 30 dias de carteira assinada. Atualmente está sendo pago o valor referente ao ano de 2020.

3. Restituição do Imposto de Renda

O Imposto de Renda é uma declaração que o trabalhador precisa fazer anualmente a Receita Federal.

A restituição é paga aos trabalhadores que declararam valores a mais e pode realizar o resgate.

Assim sendo, é só acessar a página da Receita Federal e acessar a aba “Meu Imposto de Renda”. Logo após é só informar o número do CPF para saber se possui direito a restituição.

4. Registrato

Por fim, a recente ferramenta de consulta lançada pelo Banco Central (BC) que mostra se você possui dinheiro esquecido no banco.

Atualmente o sistema está passando por manutenção, mas para se cadastrar é só clicar aqui e seguir o passo a passo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!