Depois de uma pandemia global, mutações de vírus simples como a gripe e outra série de problemas que vivenciamos, aumentar a imunidade deve ser um dever de todos.

E o sistema imunológico precisa de bem menos do que imagina para se fortalecer. Para o melhorar, pequenas ações do dia a dia podem contribuir com excelência.

Pensando no seu bem estar, o Portal 6 separou uma lista dos principais métodos naturais para ampliar sua imunidade.

6 hábitos que você deve adotar para aumentar a imunidade de maneira natural:

1. Tome sol todos os dias

Com a velocidade que as pessoas vivem atualmente, dificilmente sobra um tempinho para tomar sol. Mas é necessário!

E, se possível, por todo o corpo descoberto.

Isso porque as ’doses’ de sol diárias aumentam os índices de vitamina D corporal, fortalecendo o sistema imunológico.

2. Consuma mais frutas

Desde crianças ouvimos que as frutas são excelentes para diversas coisas e nenhum adulto mentiu para você.

Abacaxi, kiwi, limão e acerola são riquíssimos em vitamina C e esta vitamina, por sua vez, é uma grande responsável pelo aumento da imunidade.

Isso porque ela aumenta a produção de leucócitos, os – glóbulos brancos -, que atuam na defesa do organismo.

Além disso, ela aumenta os níveis de anticorpos do sistema imunológico.

3. Não descarte os remédios naturais

Já ouviu falar que gengibre, alho e cebola são ‘milagrosos’ para curar algumas bactérias e vírus? Acredite, é verdade!

O gengibre, além de eliminar as bactérias nocivas ao organismo, aumenta as defesas do corpo.

Já a cebola e alho não servem apenas como tempero, mas também são agentes anti-inflamatórios, antibacterianos e antifúngicos.

4. Beba água

Parece clichê, mas beber pouca água interfere diretamente em sua saúde.

Diminui a imunidade, atrapalha o processo digestivo, resseca a pele e outros diversos problemas.

Portanto, passe a consumir, no mínimo, dois litros de água diariamente.

5. Aposte em chás

Em especial, os chás antioxidantes como os chás verde, hibisco, romã, gengibre, cúrcuma e maçã com canela melhoram o metabolismo.

Com isso, eles auxiliam na defesa do organismo como um todo, fortalecendo o sistema imunológico.

6. Exercícios e boas noites de sono

08h de sono e práticas de atividades físicas são essenciais para melhorar o sistema de defesa do corpo.

A prática constante de exercícios auxiliam na produção de anticorpos, além de relaxar a mente, amenizando a produção de cortisol.

