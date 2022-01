É seguro dormir ouvindo música no fone de ouvido? Veja a resposta

Vamos aos fatos, tem gente que precisa de música para tudo, desde trabalhar e, até mesmo, para dormir. Bom, se você é desse time, já se passou algo por sua casa: é realmente seguro dormir ouvindo música no fone de ouvido

Antes de tudo, vamos falar uma coisa, música antes e durante o sono gera uma melhora significativa no cérebro. Por exemplo, na área de concentração, humor e, até mesmo, memória. Porém, não se empolgue, é preciso tomar cuidado em algumas situações.

É seguro dormir ouvindo música no fone de ouvido?

Vamos ao que interessa e acabar com sua curiosidade. De acordo com um estudo alemão, a música é capaz de melhorar o sono. Aliás, melhorar até o dia seguinte, aliviando ansiedade, mau humor e desconcentração. Todavia, o problema está em usar a música de maneira errada.

O principal problema está no gênero da música. Mas isso é um pouco óbvio. Afinal, quem vai dormir escutando um rock pesado? Logo, o estudo recomenda optar por músicas mais calmas, para que o sono seja leve e proveitoso. Ademais, a euforia gerada por músicas agitadas atrapalham a qualidade do som.

Ok, mas não paramos por aí! Que não tem problema dormir escutando música, já entendemos. Contudo, ao lado do gênero, você precisa ficar de olho no volume. Isso porque volumes altos demais podem afetar os tímpanos e a nossa capacidade auditiva. Por isso, opte sempre pelo volume mais agradável aos ouvidos.

Por fim, não há problemas em dormir com aquela música no fone. Inclusive, você pode até montar uma playlist apenas com músicas calmas para ter um sono gostoso e tranquilo.

