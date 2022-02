Garotos são detidos dentro de supermercado após dar prejuízo para grandes estabelecimentos de Anápolis

Quatro pessoas foram detidas no final da tarde desta segunda-feira (31) pela equipe de segurança do Hiper Vip Supermercado, localizado na Vila Santa Isabel, bairro da região Norte de Anápolis.

O grupo foi flagrado pelas câmeras de segurança no momento em que deixava o estabelecimento. Com um deles foram encontradas bolachas recheadas, dois refrigerantes, um caderno, dois energéticos e quatro pacotes de balinha. No total, os produtos custariam R$ 96,40.

Todos os produtos estariam guardados dentro da mochila de um rapaz, de 18 anos. Já na bolsa de um menor, de 17 anos, a Polícia Militar (PM) teria localizado três camisetas, além de um conjunto de lápis, canetas e borrachas, todos com etiquetas de duas famosas lojas da cidade.

Outras duas moças que estavam com os garotos não teriam tido participação no crime. Elas alegaram nem ter visto quando eles furtaram e esconderam as mercadorias.

Mesmo assim, o caso foi encaminhado à Central de Flagrantes e deverá ser devidamente investigado pela Polícia Civil.