A Agência Goiana de Habitação (Agehab) divulgou nesta terça-feira (1º) a lista dos selecionados para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Anápolis.

Os convocados devem entregar os documentos exigidos no Vapt Vupt do Anashopping, ou pela internet, no www.agehab.go.gov.br.

Devido a pandemia da Covid-19, o atendimento no Vapt Vupt é controlado, sendo necessário fazer um agendamento pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

O presidente da Agehab, Pedro Sales, ressaltou a importância de comprovar os dados através da documentação. “Quanto mais cedo entregarem, mais perto estarão de receber o benefício”, afirmou.

As inscrições continuam abertas para aqueles que desejam receber o benefício. De acordo com o Governo de Goiás, o objetivo é entregar os primeiros cartões na cidade ainda em fevereiro.

Atualmente o Aluguel Social está em 27 municípios goianos. Em Goiânia e Aparecida, já há beneficiários recebendo a segunda parcela.

O valor, concedido para famílias em situação de superendividamento, idosos, pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica e estudantes, é de R$ 350, pelo período de 18 meses, podendo ser prorrogado.

Em caso de dúvidas, basta ligar para a sede da Agehab, em Goiânia, pelos telefones (62) 3096-5000 e 3096-5050.

A seguir a lista de documentos que deve ser apresentada na segunda etapa do processo:

Documentos pessoais

I. RG (Ou CNH) e CPF do candidato, cônjuge e dependentes

II. Comprovante de estado civil (se casado ou união estável)

III. Comprovante de água e energia de onde reside

IV. Comprovante de inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico)

Obrigatório comprovar pelo menos um dos seguintes itens:

– Laudo médico com avaliação da deficiência, caso haja alguém na família com deficiência

– Estudante da Universidade Estadual de Goiás (UEG) ou bolsista do Probem

– Residência em moradia improvisada

– Ter perdido o financiamento imobiliário por falta de pagamento de parcelas

– Comprometer mais de 50% da renda com aluguel ou estar com mais de 75% da renda comprometida com endividamento

– Ser vítima de violência doméstica e familiar ou assistida por medida protetiva

– Ser família monoparental (somente pai, mãe ou outro responsável legal)

– Ser idoso

– Nome negativado no SPC/Serasa

– Ter pleiteado imóvel de programa habitacional no Estado de Goiás e não ter sido contemplado (tem que estar no sistema da Agehab)

– Estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás

É aceito qualquer um dos seguintes documentos para comprovar domicílio de, no mínimo, 3 anos na cidade (documento tem que ser do ano de 2018 ou anterior):

a) Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral

b) Carteira de Trabalho (CTPS) com registro em empresa do município

c) Certidão de nascimento de filhos ou Certidão de casamento registrados na cidade

d) Histórico/declaração escolar de qualquer membro da família

e) Histórico de Consultas Médicas

f) Fatura de água, energia elétrica ou IPTU

g) Outros documentos poderão ser aceitos, desde que emitidos por órgão oficial no ano de 2018 ou anteriores.