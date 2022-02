Concorrente da Uber, 99 lança promoção inédita no Brasil que beneficia motoristas e passageiros

A 99 anuncia que, ao longo deste mês de fevereiro, vai ativar uma campanha para ativar o ganho dos motoristas e permanecer com os descontos promocionais utilizados pelos passageiros.

A Campanha 99 Taxa Zero, vale nas 1,6 mil cidades onde a empresa opera, todas as sextas-feiras, e 100% dos ganhos vão diretamente para o bolso dos motoristas parceiros do projeto.

Sendo assim, nos próximos dias 04, 11, 18 e 25 deste mês, nos trajetos entre às 16h e 22h, apenas os impostos governamentais serão descontados.

Dessa forma, a empresa vai repassar para o motorista todo o valor, sem ficar com nenhum centavo.

Na prática, os descontos promocionais utilizados pelos passageiros também não diminuem o valor da corrida recebido pelo motorista – já que os custos serão cobertos integralmente pela empresa.