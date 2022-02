Tentando ir ao supermercado, homem de Anápolis é xingado de “preto” e “macaco” na rua

Uma relação conturbada entre vizinhos evoluiu para um crime de Injúria Racial, cometido na tarde desta terça-feira (01), em Anápolis.

A vítima, um homem de 38 anos, teria sido repetidas vezes ofendido ao chegar em na frente de grande supermercado do Bairro de Lourdes, região Leste da cidade, e dar de cara com o autor.

Ainda do lado de fora, ele foi recebido com frases do tipo “O que você está me encarando seu preto, seu macaco?”.

As agressões verbais seguiram dentro do estabelecimento. O envolvido, que estava em uma bicicleta, começou a falar com o segurança para que chamasse “Aquele peba”.

A história de desavenças teria começado tempos atrás. O autor registrou ocorrência contra a mãe da vítima, após uma discussão em que a senhora também teria sido chamada de “macaca”.

Acolhido e orientado por funcionários do supermercado, o homem procurou a Polícia Civil para registrar uma ocorrência de injúria racial.