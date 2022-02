Mais um motorista de app em Anápolis sofre sequestro relâmpago e dessa vez foi bem pior

A madrugada e manhã desta quarta-feira (02) foram de susto e trauma para um jovem de 25 anos que mora em Anápolis e trabalha como motorista de aplicativo.

Ele estava realizando corridas e, por volta das 2h30, recebeu um chamado no Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí, para pegar dois passageiros.

Já no ponto de partida, os dois homens entraram no carro e seguiram tranquilamente até ao destino, nas proximidades de uma praça da Avenida Presidente Kennedy.

Teria sido neste momento que um deles anunciou o assalto e fez com que o jovem deixasse o volante e fosse para a parte de trás do veículo.

De lá, os bandidos se deslocaram até uma estrada próxima ao distrito de Planalmira e fugiram levando carro, celular e dinheiro em espécie. Eles também pegaram as senhas dos aplicativos dos bancos e subtraíram cartões e a carteira de motorista da vítima.

O motorista de aplicativo, já no início do dia, conseguiu pedir ajuda em uma fazenda, onde um morador acionou a Polícia Militar, que esteve no endereço para registrar o caso.

A vítima foi levada até a Central de Flagrantes e o crime deverá ser investigado pela Polícia Civil como roubo com emprego de arma.