Cruzeiro terá que indenizar criança goiana que quebrou dente ao “trombar” em parede de vidro

Sentença apontou falha grave na sinalização e na prestação de socorro, destacando o impacto emocional à criança

Samuel Leão - 15 de junho de 2025

Garoto ficou com olho roxo, testa ferida e teve dente quebrado. (Foto: Reprodução)

A MSC Cruzeiros foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais e R$ 650 por danos materiais após uma criança de Mineiros (GO), de 10 anos, quebrar o dente ao colidir com uma divisória de vidro mal sinalizada no navio MSC Fantasia.

O caso foi acompanhado pelo advogado Rogério Rodrigues, que relatou detalhes à coluna. Além de quebrar e fragilizar os dentes superiores frontais, o pequeno também ficou com um olho roxo e teve um ferimento na testa.

Conforme os autos, aos quais a Rápidas teve acesso, o garoto se chocou contra uma “parede de vidro”, utilizada para separar o hall do elevador do 16º Andar de uma pista de dança.

A Justiça considerou que houve omissão no atendimento, já que a empresa só ofereceu curativos e analgésicos, sem suporte odontológico.

O atendimento especializado só ocorreu dias depois, em Buenos Aires. A sentença apontou falha grave na sinalização e na prestação de socorro, destacando o impacto emocional à criança.

Confira o processo, de Nº: 5223304-11.2020.8.09.0105, aqui.