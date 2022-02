Pintura intrigante viraliza e divide opiniões: “quantos cavalos você vê na imagem?”

Um pintor norte-americano Bev Doolitte gerou uma grande discussão com alguns cientistas após lançar uma obra intrigante e dividir opiniões.

Na obra, o artista decidiu utilizar apenas duas cores para ilustrar os cavalos, as rochas e a neve.

Acontece que, com a confusão de formatos e cores, algumas pessoas conseguem enxergar sete animais, enquanto outras, cinco.

O autor defende que são somente cinco e o restante da arte são rochas e neves para compor o cenário.

Já o grupo de cientistas do Instituto Nacional de Serviços de Saúde Ambiental (NIEHS) alega que a imagem apresenta a maior quantidade e ainda defende com uma tese.

“Vejo um à esquerda olhando para fora, e no meio quatro rostos estão agrupados – nesse grupo o nariz marrom de um (segundo da esquerda) cobre o lado direito do rosto do agachado mais baixo”, afirmou um estudioso.

“À direita está um pequeno cavalo parado de lado, e acima dele está a traseira do sétimo. A menos que eu esteja alucinando”, pontuou.

A justificativa do cientista, aparentemente, foi bem aceita pelos internautas, que concordaram com o ponto de vista dele.

E você? Quantos cavalos vê na imagem?