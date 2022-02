“Ela já venceu bastante”, diz mãe de estudante que teve 60% do corpo queimado em Anápolis

Internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) há mais de 60 dias, a estudante Annelise Lopes Andrade ainda não tem previsão de alta.

Ela teve 60% do corpo queimado após realizar um experimento químico no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

Apesar de ainda não haver uma previsão de quando irá para casa, a adolescente responde bem ao tratamento. Ao Portal 6, Di Carneiro, mãe de Annelise atualizou o quadro da filha.

“A Anne está se recuperando bem. Ela vai ser reavaliada pelo médico e aí ele vai estar vendo uma previsão de alta, por enquanto ainda não existe esta previsão”, contou.

Mesmo que receba alta nos próximos dias, Annelise continuará em tratamento. De acordo com a mãe, ela terá que voltar a capital de duas a três vezes por semana.

“Ela vai continuar fazendo os acompanhamentos duas ou três vezes na semana com o médico que está acompanhando. A recuperação está sendo boa, ela já venceu bastante, creio que logo estaremos em casa”, disse.