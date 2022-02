Empresas de Anápolis estão com mais de 130 vagas abertas para contratação imediata

Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta atualmente com mais de 13 milhões de desempregados país afora.

Porém, essa realidade pode mudar para diversos moradores de Anápolis que ainda não estão alocados no mercado de trabalho.

Isso porque várias empresas estão com vagas abertas, a procura de funcionários que tenham interesse em atuar na cidade.

Pensando nisso, o Portal 6 compilou uma lista de oito locais que estão ofertando oportunidades de emprego no município.

Grupo Josidith

Muito conhecido em Goiás pela gigante produção de ovos, o grupo está com vagas em Anápolis para motorista/ entregador e também para executivo de vendas.

Os interessados em mais detalhes e informações sobre podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Make Pack

A empresa é outra que está selecionando funcionários na cidade. A oportunidade é para os interessados em trabalhar como auxiliar-geral.

O email para contato e envio de currículo é: [email protected]

Alcântara Consultoria

Com mais de 20 vagas para início imediato, a Alcântara procura vendedor externo (com veículo próprio), doméstica (que more perto do bairro Parque Brasília), eletromecânico (com experiência na função) e garçom/garçonete (que também tenha transporte próprio).

A candidatura pode ser realizada pelo site alcantaraconsultoria.psc.br ou pelo WhatsApp: (62) 99295- 6300.

Coca-Cola

A gigante do ramo de refrigerantes também está no mercado anapolino a procura de funcionários.

A oferta da vez é por um auxiliar de produção, que contará com benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica e alimentação interna.

Os interessados podem se candidatar no site de vagas, clicando aqui.

Aché

Para os jovens interessados em adentrar o mercado, a Aché está buscando pessoas para trabalharem como estagiário e jovem-aprendiz.

Para o estágio, a área é em controle de qualidade, tendo como requisito mínimo uma formação superior ou ainda em curso de Farmácia, Química e Engenharia Química, com prazo de conclusão máximo para dezembro de 2024.

Os interessados em atuar como jovem-aprendiz precisam, assim como o estagiário, ter conhecimento básico do pacote Office e os respectivos programas.

A inscrição pode ser realizada nos seguintes links: estágio/ jovem-aprendiz.

CDA Alimentos

No ramo de alimentos, a CDA procura analista de contabilidade, assistente de estoque, assistente de suporte técnico, auxiliar de eletricista, movimentador de mercadorias e vendedores de telemarketing.

Os interessados podem cadastrar o currículo e adquirir mais informações sobre as vagas e os requisitos no site vagas.cdaalimentos.com.br e também no WhatsApp (62) 99832-2546.

Divas Esmalteria

Outra opção no mercado de trabalho do município, a empresa busca duas manicures com experiência em cutilagem e alongamento.

Uma vendedora e uma gerenciadora de mídias sociais (com experiência nas funções) também são procuradas.

Os currículos devem ser enviados para o número (62) 98230-6387, através do WhatsApp.

Laboratório Teuto

Uma das referências do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Laboratório Teuto também busca mais de 100 pessoas para trabalhar na empresa.

As vagas tem caráter de contratação imediata e são para as áreas de produção – nível médio – qualidade – nível técnico e superior – e áreas de apoio – com nível técnico.

Os interessados podem cadastrar os currículos no site do laboratório teuto.com.br/trabalhe-conosco ou encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected], com a área de interesse no assunto.