O pagamento do PIS/Pasep referente ao ano de 2020 será realizado a partir do dia 08 de fevereiro. Entretanto, trabalhadores podem ter dinheiro do PIS/Pasep esquecido, relativo ao ano de 2019.

O dinheiro é destinado a empregados que trabalharam de carteira no ano de 2019 por no mínimo 30 dias e que receberam até 02 salários mínimos pelo serviço.

Você pode ter dinheiro do PIS/Pasep esquecido e não sabe; veja como consultar

Em primeiro lugar, os dados do trabalhador precisam ter sido registrados pelo patrão no Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no e-Social.

Caso isso tenha ocorrido, o governo possui acesso as informações sobre quem possui ou não dinheiro ao pagamento.

Concluído o primeiro passo, o trabalhador deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal (CEF) para descobrir se há dinheiro esquecido ou não em sua conta.

Existem dois canais de atendimentos disponibilizados pela CEF, a consulta pode ser realizada pelo telefone ou internet.

Pelo telefone, os números de atendimento são o 158, do Alô Trabalhador e 0800 726 0207, referente ao Atendimento CAIXA ao Cidadão e informar os dados que forem solicitados pelo atendente.

No entanto, quem preferir consultar de maneira online, pode acessar o site www.caixa.gov.br/pis ou então o aplicativo Caixa Trabalhador. Ambas as ferramentas oferecem a comodidade ao trabalhador.

Entretanto, o procedimento é diferente para aqueles que recebem o Pasep. Os beneficiários devem contactar os portais de atendimento do Banco do Brasil (BB).

O telefone da Central de Atendimento do BB é 4004-0001 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 729 0001 para aqueles que moram no interior do país.

Também existe a opção dos beneficiários do PIS procurarem as agências da Caixa Econômica Federal, enquanto os do Pasep podem se dirigir as agências do BB.

