Prioridade para restituição: calendário de pagamentos do Imposto de Renda é divulgado

Apesar de muitos estarem ansiosos, apenas um pequeno grupo receberá a quantia inicialmente

Gabriella Pinheiro - 02 de maio de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os trabalhadores que tiveram que declarar o Imposto de Renda (IR) em 2024 poderão receber a restituição do IR a partir do mês de maio. No total, o pagamento acontecerá em cinco lotes – no objetivo que todos consigam receber as respectivas quantias.

Apesar de muitos estarem ansiosos para receber o valor restituído logo no início do prazo, apenas um pequeno grupo receberá a quantia.

Conforme divulgado pelo Governo Federal, a expectativa é que sejam recebidas 43 milhões de declarações referentes ao Imposto de Renda até o fim de maio. Um pouco mais da metade será beneficiada com o pagamento da restituição do IR.

As pessoas que receberão com prioridade a quantia necessitam se enquadrar em algumas regras impostas pela Receita Federal, sendo elas: ter idade superior a 80 anos ou acima de 60 anos, ser uma pessoa com deficiência ou moléstia grave e ter como principal fonte de renda o magistério.

Além disso, também podem receber de forma antecipada aqueles que escolheram a declaração pré-preenchida, optaram por receber via PIX e enviaram a declaração no início do prazo, que começou no dia 15 de maio.

Vale lembrar que logo ao enviar a declaração, o contribuinte pode visualizar se será restituído e a prévia do valor que receberá.

Veja o calendário de restituição:

1º lote de restituição – 31 de maio;

2º lote de restituição – 28 de junho;

3º lote de restituição – 31 de julho;

4º lote de restituição – 30 de agosto;

5º lote de restituição – 30 de setembro.

