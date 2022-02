Após ser humilhada pelo chefe, mulher passa mal e morre de infarto no trabalho

Uma mulher, de 37 anos, sofreu durante três anos com incessantes humilhações no trabalho e, na última situação, não resistiu e acabou sofrendo um infarto, indo a óbito.

Mónica Vásquez era funcionária do supermercado Líder, que pertence à rede Walmart, na cidade de Concepción, no Chile.

A presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores do Walmart, Karen González, contou à imprensa local sobre tudo que a vítima vivenciou nos anos sofridos.

“Ela sofreu assédio no local de trabalho há três anos, as queixas correspondentes foram arquivadas”, disse.

A profissional reforça que a Inspeção do Trabalho foi aciona, além de outras diversas autoridades, mas ninguém intercedeu pela Mónica.

No entanto, por precisar muito do emprego, a vítima permaneceu no estabelecimento lutando ainda contra uma limitação física: ela sofria com problemas nas pernas e necessitava de trabalhar sentada.

Mesmo com atestados e exigências médicas, Mónica nunca pôde trabalhar nos caixas convencionais. O cargo que exercia era de atendimento ao cliente, ou seja, em pé.

Na data da trágica morte, Karen relata que o patrão gritou muito com ela, a humilhou e ainda exigiu que se recomposse logo, para retornar às atividades.

Ela se retirou da cena assustadora e não resistiu, sofrendo um infarto depois do longo estresse.

O supermercado chegou a declarar luto pela trabalhadora, mas durou apenas um dia.