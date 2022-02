Confusão em prostíbulo de Anápolis termina na delegacia após esposa flagrar marido no local

O início deste domingo (06) foi de muita confusão em um prostíbulo localizado no Parque Calixtópolis, bairro na região Sudoeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que tudo começou quando uma mulher flagrou o carro do marido no local e entrou no estabelecimento para tirar satisfação com ele.

No meio da confusão, o homem tentou ir embora, mas foi impedido pelo responsável pelo estabelecimento, que reteve um celular e a carteira com os documentos.

A justificativa foi de que o homem não havia pago a conta de R$ 04 mil que havia deixado no prostíbulo.

Após a desordem, o casal foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Anápolis.