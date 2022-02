Duas pessoas morrem carbonizadas em grave acidente na BR-060

Um acidente gravíssimo na BR-060 fez com que o Corpo de Bombeiros precisasse mobilizar uma equipe médica de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O caso aconteceu na manhã deste domingo (06), no distrito conhecido como Carlândia, pertencente ao município de Indiara, na Mesorregião do Sul goiano.

O veículo envolvido na tragédia acabou capotando na via e pegando fogo logo em seguida, com quatro pessoas dentro.

Duas delas conseguiram sair e, logo, receberam atendimento dos bombeiros que chegaram para prestar os primeiros socorros no solo.

As outras duas, entretanto, ficaram presas no interior do automóvel e foram carbonizadas após o incêndio que tomou conta do carro.

Logo após o cuidado inicial na cidade de Indiara, as vítimas sobreviventes foram levadas para o helicóptero com destino à capital, onde seguem recebendo tratamento emergencial no HUGOL.