O que já se sabe sobre incêndio de grandes proporções que destruiu loja em Goiânia

Um grande incêndio tomou conta de uma loja de bicicletas na região Central de Goiânia no início da tarde deste domingo (06).

O estabelecimento, localizado na Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, foi dominado pelas chamas que se espalharam por todos os cantos dos 360m² de área do lote.

O Portal 6 apurou que o Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas para conter o fogo. Porém, ao chegar, os militares já se depararam com uma situação bastante crítica.

Para impedir que as chamas se espalhassem para os prédios e construções vizinhas, foi necessário a atuação de nove viaturas e 23 bombeiros.

Juntos, eles dispararam água diretamente na frente da loja, pelas entradas alternativas, janelas e até mesmo por cima do telhado, através do uso das auto escadas mecânicas.

Felizmente, a corporação teve sucesso no procedimento e impediu que o incêndio ganhasse proporções ainda maiores, tendo, inclusive, salvado alguns móveis que estavam no interior do estabelecimento.

Logo após a contenção inicial e emergencial, foi realizado o processo de rescaldo, para garantir que qualquer fonte inflamável fosse devidamente retirada e apagada, para evitar quaisquer tipos de pontos de reincidência.

A perícia já foi solicitada e, somente a partir do resultado, será possível determinar se o ocorrido foi acidental ou criminoso.