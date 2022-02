Sem grana para trocar, goianos estão investindo em serviços estéticos para dar ‘tapa’ no visual dos carros

Com os aumentos sucessivos no preço dos carros em 2021 e quebra de produção, ficou mais difícil a negociação de modelos novos e usados no mercado automobilístico goiano.

Assim, meio que de forma ‘forçada’, os motoristas estão ficando um tempo a mais com os veículos antes de fazer a troca. É aí que as lojas de acessórios estão ganhando com os serviços.

O Portal 6 conversou com diferentes lojas especializadas em acessórios e estética automotiva em Goiânia, que destacaram justamente o serviço de conservação da pintura nos veículos como um destaque no mercado atual.

Gerente da Jhone Auto, José Humberto explicou que a vitrificação foi uma das principais aplicações que os clientes procuravam na loja.

“A vitrificação é quando a gente faz o polimento do carro, jogando um produto que dá aquele brilho na lataria e coloca uma camada de cera que protege a tintura do carro contra pequenos incidentes, até mesmo da natureza”, explicou.

Já Gabriel Lemes, proprietário da Jolcar Som e Acessórios, afirmou que a aplicação da película PPF é uma tendência que vem crescendo no mercado.

“A película é um tipo de adesivo transparente de alta resistência, para evitar riscos, aranhões, pequenos incidentes que até podem amassar a lataria, mas não danifica a pintura”.

Além dos serviços de estética, a procura por instalação de centrais de interação multimídia foi outro fator que contribuiu para o faturamento dos comércios automobilísticos.

“O cliente vem atrás disso para poder ver vídeos, Netflix, até ouvir música do Spotify e atender ligações por meio da tela que fica instalada no console do carro”, disse José Humberto.

O gerente da Jhone Auto também citou a instalação de sensores de estacionamento, sons automotivos e insulfilm como serviços mais buscados recentemente pela clientela, além da pintura de roda.

“Desde o ano passado, tem sido muito bom, a gente tem atendido em média seis carros por dia. A gente teve um aumento de cerca de 15% no faturamento”, complementou.