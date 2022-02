Vídeo mostra momento em que homem é assassinado em campeonato de sinuca

O que era para ser um momento de lazer acabou em tragédia em Goianésia, município localizado a 175 quilômetros de Goiânia. Isso porque no fim da tarde deste domingo (06), um torneio de sinuca tornou-se palco para um crime de homicídio.

Imagens de uma câmera de segurança, divulgada pelas redes sociais do radialista Dude Bill, mostram que diversas pessoas estão sentadas em mesas na calçada de um bar, situado no Residencial Jardim do Cerrado, quando um homem chega ao estabelecimento, mexe no celular e, na sequência, saca uma arma de fogo e atira contra a vítima. O homem cai no chão e não consegue mais se locomover.

Neste momento, as pessoas que estavam assistindo à partida, correm desesperadas do local enquanto o homem continua efetuando vários disparos. Depois, foge dirigindo uma Honda Biz de cor vermelha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para as devidas providências de exames de corpo de delito.