Anapolino que ficou famoso nacionalmente por adotar cachorrinha que ninguém queria é confirmado em reality show

O anapolino João Lucas Borges, que ganhou repercussão nacional após adotar uma cachorrinha que ninguém mais queria, foi confirmado como um dos participantes de um mega reality show.

Ainda recheado de mistérios e expectativas, o programa intitulado “Agro Reality” reuniu alguns dos maiores influencers de chapéu e botina de todo o país.

Juntos em uma super fazenda de luxo no município de Campo Belo, no interior de Minas Gerais, eles deverão enfrentar desafios que ainda nem foram divulgados.

O reality tem o início programado ainda para esta terça-feira (08) e deve manter as atividades até a quinta-feira (10).

Em entrevista ao Portal 6, João Lucas se mostrou realizado com a oportunidade de representar a cidade natal, junto do amigo Douglas Fidelis, em uma experiência que definiu como “o maior reality agro do país todo”.

“Não caiu a ficha, estar aqui com um monte de gente que eu acompanho e admiro. É tudo muito novo, ainda mais para um anapolino que nem eu, que só foi descobrir como funciona a internet por agora”, disse.

Ele também explicou que, fora as provas e festas com artistas renomados, muito do que irá acontecer ainda é guardado a sete chaves e nem mesmo a premiação foi tornada pública ainda.

“Única coisa que nos passaram é que precisamos cativar nosso público nas redes sociais, porque vamos precisar”, afirmou.

Pensando nisso, João deixou um pedido especial para todo o público de Anápolis.

“Conto muito com o apoio de vocês, gente. Estarei concorrendo com pessoas que tem mais de 600 mil seguidores, preciso de vocês”, clamou.

“Farei meu melhor para representar nosso país Anápolis [risos] e todas as pessoas que têm esse sonho, assim como eu, de se consagrarem como influenciadores. Vamos com tudo trazer essa conquista para nossa cidade!”, concluiu, confiante.