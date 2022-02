“Está fazendo muita falta”, diz produtora de Anápolis que precisa de doações de sangue para continuar tratamento contra o câncer

Jesika Thalita Martins, de 33 anos, está internada na Santa Casa de Anápolis e precisa, urgentemente, de doação de sangue para continuar o tratamento.

Ela, que é produtora cultural com vasta experiência no setor público e circense, enfrenta um câncer gravíssimo no útero pela terceira vez.

Atualmente, Jesika passa por exames constantes, a fim de monitorar e controlar o avanço da enfermidade antes de definir os próximos passos a serem tomados dentro dos cuidados paliativos.

Durante este período, a paciente depende bastante do abastecimento de sangue, que há tempos está em baixa no hemocentro de Anápolis.

A situação é tão delicada que ela decidiu enviar um vídeo ao Portal 6 explicando a situação e pedindo a colaboração de possíveis doadores, que podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

“O que eu mais utilizo e preciso são fraldas, daquelas de vestir, e também de doação de sangue. Quem puder doar, por favor, está fazendo muita falta”, disse.

“Eu preciso bastante disso. Fico muito grata a todos que já ajudaram e os que ainda vão doar”, completou.

Diversos amigos e familiares também se mobilizaram, através das redes sociais, para tentar garantir o máximo de ajuda possível.

Qualquer tipo sanguíneo é aceito e os interessados em colaborar podem realizar o procedimento de coleta no Instituto Onco-Hematológico de Anápolis, localizado na Rua Washington de Carvalho, 155, no Centro.

Caso alguém queira que o material seja encaminhado diretamente à ela, basta comunicar que a doação é para Jesika Thalita Martins.

A população de Goiânia também pode entrar na corrente do bem e realizar doações através do Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge, uma das maiores referências do estado.