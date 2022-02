Exame de DNA confirma troca de bebês em hospital de Aparecida de Goiânia

O mistério chegou ao fim. Nesta terça-feira (08), foi entregue o resultado do segundo exame de DNA que confirmou a troca de bebês no hospital São Silvestre, em Aparecida de Goiânia.

As famílias receberam o exame junto aos advogados e da delegada da Polícia Civil, Bruna Coelho, responsável pela condução do caso.

Os meninos nasceram no dia 29 de dezembro de 2021 e as mães foram comunicadas pela unidade de saúde sobre o possível erro.

O próprio hospital solicitou que fosse feito um teste genético para comprovar a troca, mas enquanto um exame das mães comprovou que a criança não era dela, o outro resultado foi inconclusivo.

Assim, foi necessário analisar novamente as amostras de DNA em um outro laboratório, que dessa vez garantiu, de fato, que as mães estavam com as crianças trocadas.

Bruna Coelho confirmou que o caso está sendo investigado como crime de não identificação correta dos bebês.

Conforme adiantou o Portal 6, uma das mães, Juciara Maria da Silva, afirmou que o momento era muito doloroso para a família dela, mas destacou:

“A gente já tem amor demais por ele, todo mundo já está apegado. [Mesmo tendo que devolver para a outra mãe] Nós não vamos deixar de amá-lo por causa disso”, complementou.

O advogado da outra mãe envolvida no caso, em conversa com a reportagem, também havia confirmado que ela estava muito abalada com toda a situação e não iria se pronunciar.