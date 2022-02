Jovem de 18 anos morre atropelado ao sair de prédio para passear com cachorrinha

Bruno Mesquita de Araújo, um jovem de apenas 18 anos, foi vítima de uma fatalidade, nesta terça-feira (08), em um dos bairros mais nobres de Goiânia. Isso porque ele foi atropelado, próximo a saída do prédio onde morava, enquanto se preparava para passear com a cachorrinha.

A tragédia aconteceu após dois carros se colidirem em um cruzamento, um deles perder o controle e entrar na portaria de um prédio do Setor Bela Vista.

Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), uma mulher, de 37 anos, trafegava pela Avenida S-5 sentido Avenida T-63, mas desrespeitou o cruzamento, colidindo de frente com GM Corsa, conduzido por outra mulher de 30 anos.

Com o impacto, o Corsa subiu na calçada, quebrou os vidros da portaria e acertou em cheio o jovem, que estava prestes a sair do prédio para passear com a cachorra. Conforme informações do Jornal O Popular, Bruno era evangélico e tinha recentemente sido aprovado para o vestibular de Direito.

Equipes das polícias Militar, Civil e da Polícia Científica foram enviadas para o local. As duas motoristas se submeteram ao teste de bafômetro, ambos resultando como negativo.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro a uma das motoristas. Ela foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), mas já foi liberada.