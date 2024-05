Jovem motociclista morre na hora após bater contra portão em Goiânia

Corpo de bombeiros e Polícia Militar foram chamados, estiveram no endereço e atestaram óbito

Gabriella Pinheiro - 03 de maio de 2024

Rua Amélia, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista, de apenas 28 anos, que trafegava pelo setor Sítio de Recreio Ipê, em Goiânia. A fatalidade aconteceu na tarde de quinta-feira (02).

Toda a situação teria ocorrido em torno das 17h quando o jovem dirigia pela Rua Amélia e passava pelas proximidades de uma chácara.

Ao chegar em frente a propriedade, e por motivos desconhecidos, o rapaz acabou perdendo o controle e se chocou contra o portão do imóvel.

Devido a colisão, o condutor teve vários ferimentos e não resistiu. O Corpo de Bombeiros e uma equipe da Polícia Militar (PM) foram chamados, se deslocaram até o local e constataram o óbito.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Técnico Científica estiveram no endereço para remoção do corpo e realização de perícia.

Policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) também foram investigar a situação.