(FOLHAPRESS) – Laís causou controvérsia na tarde desta segunda-feira (7) no BBB 22 (Globo). A médica goiana não gostou de descobrir que, caso não estivesse imunizada, teria recebido o voto de Douglas Silva.

No quarto do líder, ela declarou que deveria ter “socado um prego embaixo de cada pé” do ator.

A conversa ocorreu com as amigas Bárbara e Jade Picon. No trecho que circula nas redes sociais, Laís diz que descobriu por meio de Vinicius que ela era a primeira opção de voto de Douglas. O ator, no entanto, não teve como votar em Laís porque ela recebeu o colar do anjo e, por isso, teria mirado no cearense.

“Ele vai em mim, que fiz massagens nos pés dele?”, questionou. “Fiquei 30 minutos, 15 minutos em cada pé –eu acho né, na minha cabeça foram uns 30 minutos. Era para eu ter socado um prego debaixo de cada pé.”

A fala de Laís causou polêmica nas redes sociais. Alguns internautas consideraram que ela foi desproporcional ao fato de Douglas ter pensado em votar nela –o que sequer acabou se concretizando. Outros questionaram como seria a reação se o ator dissesse o mesmo sobre a médica.

A equipe da médica ainda não se manifestou sobre o assunto.

Mais cedo, as redes sociais de Laís registraram que a equipe estava ausente porque houve mudança no time de administradores e, depois disso, teria havido tentativas de hackear as contas da participante e de familiares dela.