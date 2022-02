Pabllo Vittar relembra ‘ameaça de prisão’ em Anápolis e faz revelação inédita; veja o vídeo

Em entrevista ao programa “Eu Fico Loko”, do youtuber Christian Figueiredo e da cantora Zoo, Pabllo Vittar fez uma revelação inédita sobre um episódio que ocorreu com ela em Anápolis, no ano de 2017.

Na época, Pabllo tinha marcado um show no dia 23 de dezembro, no Espaço Lune, localizado na BR-060. Entretanto, um movimento nas redes sociais queria cancelar a apresentação da drag queen.

Um abaixo assinado teria sido criado dizendo que a “sociedade anapolina” não concordava com a apresentação, pois Anápolis era a “cidade mais evangélica do país”.

De acordo com um trecho do suposto documento que viralizou nas redes sociais, “o show faz parte de uma ditadura de pensamento, e pode influenciar negativamente nossos jovens anapolinos”.

Pabllo revelou de maneira inédita que alguns policiais chegaram a ir no hotel em que ela estava hospedada, mas diferente dos pedidos de prisão, os militares disseram que “esse pessoal não representa a cidade, a gente te ama”.