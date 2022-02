Vídeo mostra passageiros expulsando homem que agrediu a companheira dentro de ônibus em Anápolis

Uma cena revoltante foi registrada na última segunda-feira (07) dentro de um ônibus que fazia a linha Goiânia – Anápolis.

Pelas imagens é possível ver o casal discutindo e o homem, visivelmente embriagado, dando um soco na companheira.

Diante da situação, alguns passageiros que estavam com eles no coletivo se juntaram para expulsar o agressor de dentro do ônibus.

As imagens viralizaram nas redes sociais, mas o suspeito ainda não foi identificado. O Portal 6 entrou em contato com a Capitã Daiene, comandante da Patrulha Maria da Penha, que confirmou a informação.

Responsável pelo transporte do passageiro, a Araguarina ainda não se pronunciou sobre o episódio. O espaço está aberto para a manifestação da empresa.