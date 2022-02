Procurado há anos por crime bárbaro no Pará, homem é preso pela Polícia Civil em Goiás

A Polícia Civil de Goiânia, através do Grupo Estadual de Repressão a Estupros (Gere), cumpriu nesta terça-feira (08) um mandado de prisão preventiva contra um homem que já era procurado desde outubro 2019.

Com 38 anos, ele é suspeito de praticar um homicídio que chocou a cidade de Marabá, no Pará.

De acordo com a corporação, a vítima era um jovem de 27 anos, que estava bebendo com alguns amigos. Durante a confraternização, o grupo teria se apoiado no veículo do suspeito.

O homem, percebendo a situação, se irritou e começou a discutir com os rapazes. Em seguida, teria ido até a casa em que morava e voltado ao local com uma espingarda.

A arma foi apontada para todos que estavam lá, mas a vítima teria chegado por trás para tentar tomar o objeto. Foi neste momento que acabou sendo atingido por um disparo no peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o ferimento foi tão grave que o jovem morreu antes mesmo de ser levado para um hospital.

Desde então, o principal suspeito do crime desapareceu e não havia mais sido visto.