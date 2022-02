Sobrevivente do atentado no Colégio Goyases dá a volta por cima e passa em vestibular para veterinária

Aos 18 anos, Isadora de Morais Santos começa uma nova trajetória após ser aprovada no vestibular de Medicina Veterinária. Para isso, ela teve de superar o trauma de ser uma das sobreviventes do atentado ocorrido em 2017 no Colégio Goyases, em Goiânia.

A adolescente ficou paraplégica após ser atingida pelo disparo de um colega de turma, que levou uma arma de fogo para a instituição e acertou outros cinco estudantes no incidente, matando dois deles.

Ao Portal 6, a jovem contou que o sentimento após conseguir passar pela escola é de gratidão, pois continuar indo às aulas foi muito difícil. “É um trauma que fica, pois tudo acaba lembrando [do ocorrido]”.

Apesar de ter enfrentado dificuldades de aceitar a nova situação no início, aos poucos Isadora foi assimilando a tragédia e se firmou no apoio que recebeu da família e dos amigos durante a recuperação.

“Eu tive três paradas cardíacas. Os médicos não acreditavam que eu ia sobreviver, até porque perdi muito sangue, meus pulmões foram atingidos. Literalmente nasci de novo. Eu às vezes nem acredito”, lembra.

Nos últimos cinco anos, Isadora aprendeu com a fisioterapia a ter controle sobre as atividades do dia-a-dia e ter plena autonomia.

“Eu tenho mais controle de tronco. Consigo me equilibrar melhor, até mesmo abaixar para pegar algo que caiu no chão”, comemora.

“Eu faço agora academia, para continuar fortalecendo, e terapia ocupacional em casa, pra aprender a fazer coisas do dia a dia, como passar pra cama, me vestir sozinha, banhar sozinha”, detalhou.

Ela conta também que, quando recebeu a notícia de que foi aprovada em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), toda a família vibrou muito com ela.

“Minha família sempre me apoiou muito e foi realmente uma festa. A ficha vai caindo aos poucos, ainda mais depois de tudo que aconteceu comigo. Mas eu nunca desisti, sempre tive vontade de seguir em frente”.

Apesar da felicidade, Isadora revelou estar ainda um pouco receosa por entrar no novo estágio da vida dela. Mas a jovem complementa: “Essa batalha foi vencida e agora é mais uma que eu vou conseguir e vou passar”.