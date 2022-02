Homem furta iPhone em loja de Anápolis e ostenta o celular nas redes sociais; veja o vídeo

Figura pública com mais de 45 mil seguidores no Instagram, Paulo Henrique Cardoso é o protagonista de um vídeo que ganhou as redes sociais e grupos de WhatsApp nesta quinta-feira (10) em Anápolis.

Pela manhã, imagens de câmeras de segurança de uma loja de eletrônicos do Bairro Jundiaí flagraram o homem de 36 anos furtando um iPhone 12 e colocando o celular na cueca.

À tarde, por volta das 14h, ele publicou uma foto nos status de WhatsApp ostentando o aparelho e agradecendo a Deus. “Aprendi que na vida é tudo devagar e aí conseguimos levantar o próprio império”, escreveu.

“Tenha humildade acima de tudo. Seja honesto com você mesmo”, completou no registro, que viralizou nas redes sociais. Os proprietários da loja procuraram o 3º Distrito Policial e registraram o caso.

O sentimento foi de incredulidade, pois Paulo Henrique Cardoso era um velho cliente do estabelecimento. Há um mês, por exemplo, havia feito uma compra no local e tirado uma foto com o vendedor.

O homem se apresenta nas redes sociais como cristão e cidadão de bem. Com a repercussão, a mãe dele tomou o iPhone 12 e levou para delegacia. Segundo ela, o filho sofre de transtornos mentais.

Histórico

Consulta realizada pelo Portal 6 no sistema do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) mostra que Paulo Henrique Cardoso responde por inúmeros processos nas esferas criminal e cível.

No último dia 1º de fevereiro, a ex-companheira dele procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para denunciá-lo por violação de medidas protetivas e difamação.

A vítima relatou que, após término do relacionamento, o homem passou a criar perfis fakes na internet com o intuito de prejudicá-la.

Um dos exemplos elencados por ela foi uma postagem de Facebook no qual ele teria inventado que ela havia roubado um cachorro e estava maltratando o animal.

Já na área civil, um dos processos contra Paulo Henrique Cardoso é movido pelo presidente da Câmara Municipal de Anápolis. O vereador Leandro Ribeiro (PP) solicita reparação judicial por comentários ofensivos feitos nas redes sociais.

Procurado pelo Portal 6, o homem não retornou os contatos. O espaço segue aberto caso ele queira que sua versão sobre os fatos seja incluída na reportagem.