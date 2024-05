Projeto que resgata animais denuncia conta falsa lucrando com história de cachorrinha que foi abusada em Anápolis

Pretinha foi resgatada pela iniciativa em 2023, mas teve a história e imagens utilizadas por terceiros para cometer estelionato

Samuel Leão - 15 de maio de 2024

Denúncia já foi formalizada na Polícia Civil. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Quando acessavam o TikTok, gestores do Projeto Salva – que realiza resgates a animais das ruas de Anápolis – descobriram que um dos casos atendidos por eles estava sendo usado para arrecadar fundos em uma vaquinha falsa.

Se trata de Pretinha, uma vira-lata extremamente dócil, resgatada em junho de 2023, que foi internada e passou por uma cirurgia ortopédica de R$ 2.500, a qual não foi o suficiente para reabilitá-la.

Após quebrar a coluna, por abusos sofridos, ela perdeu o controle dos membros traseiros, mas, em contrapartida, conseguiu um lar que a cuida com amor em setembro do mesmo ano.

Ao Portal 6, Gustavo Raphael, administrador da página, revelou que já até formalizou uma denúncia para evitar que mais pessoas sejam enganadas, e revelou que, no total, foram gastos cerca de R$ 6.500 em toda a recuperação da cadela.

“Para nós é muito triste e, ao mesmo tempo, revoltante que alguém esteja utilizando essas imagens da Pretinha para aplicar um golpe e tirar dinheiro das pessoas, enquanto tantos outros animais estão por aí, precisando dessas doações para terem suas vidas impactadas, assim como foi a da Pretinha”, desabafou.

Com mais de 27 mil seguidores, dos quais 5 mil teriam sido adquiridos só na última semana, o perfil “Pretinha Salve” usa os vídeos do projeto e pede ajuda, via pix.

“Me perdoa, garotinha, mas não estou conseguindo ajuda para vocês. Estou lutando há mais de 50 dias, lutando bravamente pela sua vida. Mesmo depois de sofrer tanto, e continuar sofrendo, você quer viver mais do que qualquer outro”, diz a legenda de uma das publicações falsas.

“Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, estamos sempre pedindo doações para custear nossos resgates e temos a confiança das pessoas que acompanham esse trabalho. Prezamos sobretudo pela transparência para justamente não perder essa credibilidade que o Projeto Salva tem junto a sociedade”, reforçou o denunciante.

Ao tentar realizar uma contribuição, ele ainda descobriu que os valores estão sendo enviados para uma pessoa física. Assim, todo o material – incluindo o nome da beneficiária da conta em questão – foi reunido e apresentado para a Polícia Civil (PC), formalizando a denúncia por estelionato.

Todavia, enquanto o processo criminal corre, os organizadores pediram para que, aqueles que puderem, denunciem a página @pretinhasalve, no TikTok, para evitar que essa situação continue e ganhe novas proporções, prejudicando o real trabalho em prol dos animais.